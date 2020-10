Kalender ‘Schoonheid van Aalsmeer 2021’ in winkels

Aalsmeer – De kalenders voor 2021 van de Schoonheid van Aalsmeer zijn, omdat een gezellige kick off bijeenkomst op dit moment geen goed idee is, vrijwel geruisloos bij de winkels aangekomen. Ga snel kijken: het is echt weer een ‘snoepje’ geworden! De foto’s van Bianca Tas en van Anton Temme nemen je mee naar hele bekende mooie stukjes in Aalsmeer, maar laten je ook dingen zien waar je om kunt lachen én tonen plekjes waar je misschien nog niet geweest bent.

Laat je eens inspireren door de kalender: wandel of fiets naar zo’n mooi stukje Aalsmeer of Kudelstaart. Kijk goed rond onderweg, dan kun je de Schoonheid niet missen. De kalenders kosten een tientje en zijn verkrijgbaar bij diverse winkels in het Dorp, in Zuid, in Oost en in Kudelstaart. Kijk voor de verkoopadressen op www.deschoonheidvanaalsmeer.nl. De kalender is ook te bestellen via de website en wordt dan thuis bezorgd .

Kinderboerderij

Voor de besteding van de opbrengst van de kalenderverkoop hebben de initiatiefnemers van De Schoonheid van Aalsmeer ook dit jaar weer twee Aalsmeers-Kudelstaartse doelen geselecteerd. Kinderboerderij Boerenvreugd heeft een nieuwe bodemlaag in de speeltuin nodig. Dat is een vereiste, om veilig spelen en vallen te garanderen en blessures te voorkomen. Daar draagt de schoonheid graag aan bij!

Natuur en de Poel

Daarnaast is de Schoonheid in gesprek met Theo Rekelhof, over de natuur in de Westeinderplassen. Er hangt de Poel nogal wat boven het hoofd. Dit ‘verbouwen’ aan de Poel geeft stress bij de natuur! Kan die stress wat verminderd worden? Wat heeft de natuur in de Poel nodig en hoe kan de Schooheid van Aalsmeer daar een steentje aan bijdragen? Later meer hierover.