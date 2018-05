Kabouterpad van de Lotusbloem vernield

Aalsmeer – Meerdere keren per jaar organiseren de medewerkers van kinderdagcentrum De Lotusbloem voor haar kinderen het kabouterpad. Een wandelroute waarbij houten kabouters gevolgd worden en opdrachten uitgevoerd worden door de kinderen. Gisteren, woensdag 16 mei, stond het kabouterpad weer op het programma.

Helaas was de wandeling van korte duur. De begeleiding merkte dat een groot aantal kabouters verdwenen was. Enkele zijn teruggevonden in de sloot en in de bosjes. De opdrachten daarbij zijn verscheurd of niet meer vindbaar. Hoe treurig deze vernieling. Het gaf vele verdrietige kinderen.

In al die jaren dat het kabouterbad wordt gelopen, is dit nog niet voorgekomen. De leiding van kinderdagcentrum De Lotusbloem hoopt alle kabouters terug te vinden, zodat het kabouterpad weer gebruikt kan gaan worden. Een kabouter gevonden (zie foto)? De medewerkers hopen dat inwoners deze houten mannetjes terugbrengen naar het kindcentrum in de Apollostraat 66 in de Hornmeer.