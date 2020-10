Kabouterbingo bij de kinderboerderij

Aalsmeer – De herfstvakantie is begonnen. Wat is er leuker dan even lekker uitwaaien bij de kinderboerderij. In de speeltuin van Boerenvreugd is de hele maand oktober kabouterbingo te spelen. Een leuk spel voor de jonge bezoekers dat ze zelfstandig of met hulp van een ouder kunnen spelen. Door de grote speeltuin is er genoeg ruimte om voldoende afstand te houden.

Met een bingokaartje gaan de kinderen op zoek naar de kabouters. Als alle kabouters gevonden zijn mag het bingokaartje in de melkbus. Begin november worden er uit alle ingeleverde bingokaartjes drie prijswinnaars getrokken. De bingokaartjes zijn gratis verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de boerderijwinkel. Het winkeltje is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 13.30 tot 16.30 uur en in het weekend van 10.00 tot 16.30 uur.

Doordeweeks alleen speeltuin open

Doordeweeks is de boerderij op maandag gesloten. Van dinsdag tot en met vrijdag is het terrein van de boerderij beperkt open. Op Boerenvreugd werken al vele jaren boeren en boerinnen van stichting Ons Tweede Thuis. Deze groep medewerkers behoord tot de risicogroep voor corona. Boerenvreugd vindt het belangrijk dat zij wel hun werk op de boerderij kunnen blijven doen. Om te zorgen dat zij dat veilig kunnen doen is ervoor gekozen om het werkterrein van de OTT-ers doordeweeks af te sluiten voor publiek.

Wandeling door park

Bezoekers zijn van dinsdag tot en met vrijdag welkom in de grote speeltuin. Een bezoekje aan de speeltuin is leuk te combineren met een wandeling door het park. Om de boerderij loopt een wandelpad. Deze wandeling gaat langs de speeltuin, over het nieuwe bruggetje bij de eendenvijver en dan langs de weides waar de dieren staan. Het is een korte wandeling die ook voor kleine kinderen goed te doen is. De speeltuin is geopend van 9.30 tot 16.30 uur.

Weekend

In het weekend runnen vrijwilligers de boerderij en is het buitenterrein van de boerderij wel helemaal toegankelijk voor publiek. De bezoekers kunnen dan ook een kijkje nemen bij konijnenvreugd, de ezels, de blauwe tractor en in de weides waar de schapen en geiten lopen. In het weekend is de boerderij geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Gebouwen

Alle gebouwen op de boerderij zijn de hele week gesloten voor publiek. De ruimtes zijn te klein om er bezoekers toe te laten. In geval van hoge nood kan er gebruik worden gemaakt van het toilet aan de zijkant van de stolp. Boerenvreugd is te bezoeken aan de Beethovenlaan 118 in het Hornmeerpark. Actuele informatie is terug te vinden op de site www.boerenvreugd.nl en op de facebookpagina van de boerderij.