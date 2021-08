Kaartverkoop Nostalgisch Filmfestival start 19 augustus

Aalsmeer – Vooralsnog gaat het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 7 september door. Dan wordt in de feesttent op het Praamplein weer een keur aan films uit het verleden van Aalsmeer vertoond. Er zijn twee voorstellingen, ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur. Samenstelling en presentatie van het programma is weer in handen van Dick Piet.

De kaartverkoop start volgende week donderdag 19 augustus. Het Boekhuis in de Zijdstraat is hiervoor speciaal ’s avonds geopend tussen zeven en negen uur. De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro. Dit is inclusief garderobe en consumptie. Let op, er is één voorverkoopavond. De verkoop van toegangskaarten wordt vanaf vrijdagochtend 20 augustus voortgezet tijdens de normale openingstijden van het Boekhuis.

Feestelijke editie

Eigenlijk zou dit jaar voor de tiende keer het Nostalgisch Filmfestival plaatsvinden. Aangezien het evenement vorig jaar niet door kon gaan vanwege corona, is het dus nu voor de negende keer dat Dick Piet het verleden van Aalsmeer tot leven brengt. Hij heeft echter een programma samengesteld, dat niet onder doet voor een feestelijke jubileumeditie. De beelden, die op immens grote LED-schermen vertoond worden, dateren van twintig tot negentig jaar geleden. Met nadruk op de na-oorlogse periode, zodat het programma voor zowel jong als oud een feest van herkenning zal zijn.

Foto: Toen er nog bussen van Maarse & Kroon door de Zijdstraat reden.