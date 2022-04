Kaarten voor Sinterklaas-bingo uitverkocht!

Aalsmeer – Vrijdagavond 8 april was de kaartverkoop voor de Sinterklaas-bingo die op zaterdag 4 juni gehouden gaat worden in Studio’s Aalsmeer. Al ruim voor aanvang stonden de kopers klaar bij Vleghaar om maar zeker te zijn van een kaart voor deze avond, die geheid weer hilarisch gaat worden en leuke prijzen kan opleveren.

Aalsmeer blijkt zin te hebben in een feestje, want reeds binnen een half uur waren alle kaarten verkocht. De verkoop was overigens al een heel gezellig voorproefje van wat de deelnemers op 4 juni zoal kunnen verwachten, want niet alleen Sinterklaas kwam een kijkje nemen. De goedheiligman had ook de Hoofdpiet meegenomen, evenals DJ Piet, de Fotopiet en zijn broer, Pink Sint. En deze delegatie, even uit Spanje op Aalsmeerse bodem, maakte er alvast een feestje van.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

De Sinterklaas-bingo op 4 juni in Studio 5 van Studio’s Aalsmeer begint om 20.30 uur, deuren open vanaf 19.30 uur. Een groot gedeelte van de opbrengst gaat naar het Emma Thuis Team.