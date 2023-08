Kaarten Nostalgische films vanaf 17 augustus te koop

Aalsmeer – Volgende week donderdag 17 augustus start de kaartverkoop voor het tiende Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 5 september in de feesttent op het Praamplein wordt gehouden. Tussen 19.00 en 20.30 uur kan men in het Boekhuis in de Zijdstraat terecht voor toegangskaarten. Ze kosten 10 euro per stuk (inclusief koffie/thee en garderobe), voor zowel de middag- als de avondvoorstelling.

Zwijmelen over vroeger

Het is voor de tiende keer, dat journalist Dick Piet een filmprogramma heeft samengesteld van Aalsmeer van weleer. Op drie grote LED-schermen presenteert hij films, die de bezoekers een paar uur doen zwijmelen over ‘vroeger toen alles beter was.’ Sommige beelden laten echter zien, dat de werkelijkheid anders was. Maar geromantiseerd of niet, ze brengen ‘die goeie ouwe tijd’ in Aalsmeer tot leven. Naast een bijzondere film uit de jaren dertig, wordt vooral het naoorlogse Aalsmeer geprojecteerd. De jaren 1945 tot 2000 komen in drie unieke films voorbij. Het zijn mixen van eerder vertoonde beelden en ‘nieuwe oude’ films. Hiervoor is in totaal van zo’n veertig verschillende films gebruik gemaakt. Ze zijn speciaal voor het tiende Nostalgisch Filmfestival opnieuw gemonteerd en voorzien van bijbehorende nostalgische muziek.

VBA, Verhoef en corso

Op het programma staat voorts een onbekende film over de VBA, opgenomen tussen de ingebruikneming in februari 1972 en officiële opening in september van dat jaar. Voorts van Verhoef Aluminium, met onder meer een proeflancering van een reddingssloep in de Ringvaart. Een opmerkelijke reportage is die van de Norddeutscher Rundfunk (NDR) van het Aalsmeerse bloemencorso (en Kindercorso) in 2000; een speciale rol hierin speelt ‘chef organisatie’ Cees Tibboel. Over enkele korte films wil Dick Piet nu nog niets kwijt. “Ik wil niet alles van tevoren verklappen, maar ik weet zeker, dat bij de beelden én de muziek hier en daar in de zaal een traantje van ontroering wordt weggepinkt.”

Na de voorverkoop, gaat de kaartverkoop vanaf vrijdag 18 augustus overdag verder. Let op, het Boekhuis is alleen ’s middags geopend, op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op maandag is de winkel de hele dag gesloten.