Kaarsjesmiddag in De Schutse

Uithoorn – Voor wie steek jij een kaarsje aan? In deze dagen rond Allerzielen zijn er veel initiatieven op TV, begraafplaatsen en in kerken om overleden dierbaren te herdenken. In Uithoorn kun je in De Schutse op zaterdag 6 november van 16.00 tot 18.00 uur terecht om een kaarsje aan te steken. Iedereen, jong en oud, kerkelijk of niet, is van harte uitgenodigd.

De kerkzaal is speciaal voor deze gelegenheid ingericht. En er is naast stilte ook gepaste live muziek voor piano en orgel. Voor wie wil staat de koffie en thee klaar om informeel, gewoon aan tafel, nog wat te praten over de dierbare die u ontvallen is, kort of langer geleden..

U kunt binnenlopen en weggaan wanneer u wilt.