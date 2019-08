Kaagbaan 2 weken dicht voor onderhoud

Aalsmeer – Schiphol voert tussen zondagavond 1 en zondagavond 15 september onderhoudswerkzaamheden uit aan en bij de Kaagbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de Kaagbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer en volgen de vliegtuigen andere routes van en naar Schiphol. De Kaagbaan en de Polderbaan zijn zogenoemde ‘preferente banen’ en worden bij voorkeur altijd ingezet, omdat de aan- en uitvliegroutes minder over dicht bewoond gebied komen dan andere banen. Om de periode van overlast tot een minimum te beperken, voert Schiphol gelijktijdig verschillende werkzaamheden aan de baan uit. Daardoor is de Kaagbaan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik.

Aangepast baangebruik

Door buitengebruikstelling van de Kaagbaan wordt het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van deze baan tijdens de werkzaamheden overdag verdeeld over de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan. In de nacht zal het verkeer bij voorkeur gebruik maken van de Zwanenburgbaan. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ontheffing verleend om, indien noodzakelijk, in de nacht, voor het starten gebruik te maken van de Buitenveldertbaan (baan 09-27) en voor het landen van de Oostbaan (baan 22).

Werkzaamheden

Tijdens het reguliere onderhoud worden het asfalt van de baan en de baanmarkering waar nodig vernieuwd. Waar mogelijk wordt baanverlichting door duurzame ledverlichting vervangen. Tevens worden er bij de Kaagbaan werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op het aanleggen van een extra taxibaan over de snelweg A4, in het kader van de verbetering van de veiligheid.

Bewoners met vragen

Het geplande onderhoud voor 2019 is aangekondigd op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van www.bezoekbas.nl. BAS stuurt ook een mail met informatie over de werkzaamheden aan alle bewoners die eerder hebben laten weten op de hoogte te willen blijven. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.