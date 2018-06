Junior Stenhuismaatjes wint Junior Pramenrace

Aalsmeer – Een heel gezellige middag op het water hebben de deelnemers aan de Junior Pramenrace beleefd vandaag, zaterdag 16 juni. Het was een zonnige middag met slechts enkele spetters regen. Thema van alweer de veertiende editie was Superhelden en alle deelnemers (en begeleiders) hadden flink hun best gedaan om origineel en als superheld aan de start te verschijnen. Er waren vikingen, supermannen, spidermannen, piraten, hulken, racers en onder andere voetbalhelden.

Eieren gooien populair

Onderweg waren er allerlei spelletjes en opdrachten voor de deelnemers en de bij elkaar verkregen letters vormden uiteindelijk een slogan en deze moest op een groot spandoek getoond worden bij de finish. Niet ieder team was erin geslaagd of had tijd gehad om tot een oplossing te komen, maar met ‘er is niets aan zonder lief publiek, bedankt’ konden de laatste, extra punten gescoord worden. De behaalde punten met de opdrachten (vooral eieren gooien was populair) en de tijd dat over de Juniorrace was gevaren, bepaalden de einduitslag.

Vleugels

Het team De Junior Stenhuismaatjes wist uiteindelijk de meeste punten te vergaren en heeft de grootste beker uitgereikt gekregen. De jongens en meisjes behoorden tot het Red Bull racingteam en dit heeft ze misschien wel vleugels gegeven…

Leuk was dit jaar de verslaggeving door Radio Aalsmeer bij de finish. Er was als vanouds muziek van Kees en Marcel en er kon weer genoten worden van een drankje. Hier is best goed gebruik van gemaakt, de finish van velen was later dan de geplande drie uur. Even voor half vijf in de middag waren alle prijzen verdeeld en keerden de teams tevreden en vrolijk huiswaarts. Het nieuwe bestuur verdient tot slot een compliment. Goed gedaan Mieke, Sam en Pieter! De Juniorrace is prima verlopen. In de krant donderdag de volledige uitslag en natuurlijk veel foto’s van www.kicksfotos.nl.