Jubileumeditie Ride for the Roses in Aalsmeer

Aalsmeer – Op zondag 29 september gaat het fietsevenement voor jong en oud weer van start: Ride for the Roses. Een uniek wielerevenement, waarbij deelnemers rijden voor een roos, uit liefde voor een dierbare. En dit jaar is een extra bijzondere editie, want al 25 jaar rijden deelnemers voor hun dierbaren! Vanwege het jubileum wordt extra uitgepakt, waardoor het een unieke, onmisbare editie wordt. De Ride for the Roses wordt dit jaar wederom gehouden in het hart van de sierteelt: Aalsmeer.

Fietsen en wandelen

Daarnaast introduceert de organisatie iets nieuws. Naast de bekende fietsafstanden van 25, 50 en 100 kilometer, kan dit jaar ook deelgenomen worden aan een gloednieuwe wandelroute van 15 kilometer! Naast de andere routes, brengt ook de wandelroute de deelnemers dwars door het kassengebied en langs de mooiste wateren van het Groene Hart. Uiteraard komt ook de wandelroute langs de dierbarengalerij, de plek om even stil te staan bij de dierbaren waarvoor gefietst of gewandeld wordt.

Ambassadeur

Bij een speciale editie hoort een speciale ambassadeur: presentatrice Sylvana IJsselmuiden. Op haar drieëntwintigste kreeg zij de diagnose baarmoederhalskanker. Een aantal jaar na de diagnose heeft ze maar één missie: jonge mensen laten inzien dat een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is. De organisatie is enorm trots dat zij dit jaar ambassadeur is en zich wil inzetten voor een wereld met minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen met en na kanker.

Het belooft een onmisbare jubileumeditie te worden! Meld je daarom nu aan voor Ride for the Roses. Ga voor meer informatie naar de website en schrijf je gezin, vriendenteam, bedrijventeam of jezelf direct in: www.ridefortheroses.nl.

Roos bij finish

Tijdens Ride for the Roses komt men in actie voor dierbaren die strijden tegen kanker of die men wil herinneren. Bij de finish krijgt elke deelnemer een roos. Een roos voor iemand die je nog veel langer bij je wil houden, voor iemand die je mist, of misschien wel voor jezelf. De roos staat symbool voor onvoorwaardelijke liefde, trouw en vriendschap. Door mee te fietsen en geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding draag je bij aan een betere toekomst voor en na kanker.