Jozefschool winnaar eerste Tuinbouw Battle in regio

Aalsmeer – Basisschool De Jozefschool is de winnaar van de eerste Tuinbouw Battle in regio Aalsmeer. Groep 8 deed mee aan deze battle waarbij tulpen gekweekt werden in de klas. Ze zijn uitgekozen als winnaars vanwege hun grote inzet en goede samenwerking rondom het thema ‘kweken in de klas’.

De eerste Tuinbouw Battle was met vier scholen en zeven klassen uit Aalsmeer, Roelofarendsveen, Ter Aar en Nieuw-Vennep een groot succes. De leerlingen van alle basisscholen kweekten in de klas hun eigen tulpen. Als opdracht kregen zij mee om, naast de verzorging, een verslag te schrijven over de teelt, het verzorgen en het verkopen van de tulpen.

De leerlingen ontvingen de eerste prijs, de eer, een poster en wat lekkers, uit handen van Hermen de Graaf van Stimuflori, een van de sponsoren van het project. “De leerlingen hebben een prachtig logboek gemaakt met foto’s waarin we heel duidelijk konden zien hoe de taakverdeling was en het groeiproces verliep. Ik zie hier allemaal tulpenkwekers in de dop!” Bij de uitreiking was ook Wim Kea, voorzitter van Stimuflori, aanwezig.

Opbrengst

Onderdeel van het educatieve programma van de Tuinbouw Battle is het verkopen of weggeven van de tulpen: hoeveel tulpen gaan er in een bos, wat is de verkoopprijs en wat gebeurt er met de opbrengst zijn vragen die de leerlingen samen moeten beantwoorden. De leerlingen van basisschool De Jozefschool gingen zelf op onderzoek uit om te ontdekken wat de prijs van de tulpen was in de bloemenwinkel om de hoek, zodat ze een marktconforme prijs konden vragen. De tulpen van de jonge kwekers vielen goed in de smaak: binnen een uur waren alle bossen tulpen verkocht en is er maar liefst 356,10 euro verdiend! Voor dit geld hebben de leerlingen zelf ook al een goede bestemming bedacht: het schoolkamp komt er aan en die kan wel een goede stormbaan gebruiken!

Extra karren

De Tuinbouw Battle draait al een tijdje bij collega Greenports Noord-Holland Noord en Duin- en Bollenstreek. Bij deze editie in Aalsmeer kreeg de greenport ondersteuning vanuit de Duin- en Bollenstreek. Het enthousiasme onder de scholen in Aalsmeer was heel groot. Daarom zijn er bij de volgende editie van de battle vijf extra teeltkarren beschikbaar, zodat er nog meer scholen mee kunnen doen

Nieuwe startdata

Eind 2022 en begin 2023 starten er nieuwe rondes van deze gratis groene Tuinbouw Battle. Scholen kunnen zich nu al aanmelden door een mail te sturen naar Monique van Weerdenburg via monique@greenportaalsmeer.nl. Kijk voor meer informatie op www.greenportaalsmeer.nl.

Foto: Uitreiking eerste prijs aan de Jozefschool door Hermen de Graaf. Fotocredits: Greenpark Aalsmeer