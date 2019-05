Jongerencentrum The Gate ook op donderdag open

Aalsmeerderbrug – Jongerencentrum The Gate is vanaf 9 mei niet alleen op vrijdag maar ook op donderdag open van 15.00 tot 20.00 uur. Beide dagen zijn jongeren van 12 tot 18 jaar van harte welkom om binnen te lopen.



The Gate is een veilige en gezellige plek waar jongeren kunnen kletsen en chillen. Ook zijn er altijd leuke activiteiten zoals FIFA, tafelvoetbal, poolen, gezelligheidsspellen en meer. Wil je op de hoogte blijven van de laatste activiteiten, kijk dan op Instagram The Gate Aalsmeerderbrug.

The Gate is gevestigd aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug en is een initiatief van de Levend Evangelie Gemeente en Teen Challenge.