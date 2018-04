Jongens Hoflandschool kampioen schoolvoetbal

Mijdrecht – Woensdag 11 april deden de jongens van groep 6 van de Hoflandschool mee aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij SV Argon. Het team bestond uit maar liefst 13 jongens! Na het spelen van de poulewedstrijden werd duidelijk dat de jongens door mochten naar de kwartfinale.

Deze wedstrijd werd gespeeld tegen de Windroos. De Hoflandschool bleek iets te sterk en ging door naar de halve finales tegen de Eendracht. De jongens speelden sterk, mooie voorzetten, goed overgespeeld en de beloning was dan ook de winst, dus door naar de finale tegen de Pijlstaartschool.

Het was een spannende wedstrijd. De keeper van de Pijlstaartschool was goed en hield een hoop ballen tegen maar gelukkig kreeg de Hoflandschool ook een kans om de bal in het doel te krijgen. De wedstrijd werd gewonnen met 1-0.

Regionale districtswedstrijden

De jongens waren door het dolle heen…. Kampioen! Iedereen ontving van de organisatie een mooie medaille. Vanwege het kampioenschap gaan de jongens van groep 6 door naar de volgende ronde, de regionale districtswedstrijden die gespeeld worden op woensdag 30 mei in Achterveld.