Wielrennen: Nils Eekhoff naar EK

Kudelstaart – John Tromp uit Kudelstaart is afgelopen zondag tweede geworden op het nationaal kampioenschap voor masters 65-plus. De wielrenner van UWTC Uithoorn werd in de sprint van een vijf man sterke kopgroep geklopt door de Zaanse favoriet Bert Bakker. Voormalig topamateur Arie Hassink was ook een van koplopers, die met grote voorsprong op de overige renners om de medailles streden; Hassink finishte als vijfde. De titelrace werd verreden op een omloop in Nieuwkuijk. Guus Zantingh, opgegroeid in Rijsenhout en nu inwoner van Mijdrecht, miste in de categorie 70-plus de beslissende ontsnapping en finishte als vierde. Een achtste plek was er zaterdag voor eliterenner Jordy Buskermolen in de ronde van Abbebroek. De Kudelstaarter bevond zich in een 21 man grote groep, die met een kleine achterstand volgde op winnaar Remco Schouten.

Nils Eekhoff in Oranje

Nils Eekhoff uit Rijsenhout is opgenomen in het zestal dat Nederland gaat vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap wielrennen voor renners onder 23 jaar. De titelstrijd vindt zaterdag 10 augustus plaats in en om Alkmaar. Behalve Eekhoff komen Marten Kooistra, Daan van Sintmaartensdijk, Marijn van den Berg, Daan Hoole en David Dekker voor Oranje aan de start. Als voorbereiding op het EK rijdt Nils Eekhoff met opleidingsteam Sunweb van 31 juli tot en met 4 augustus de Tour d’Alsace.

Foto: Nils Eekhoff (archief).