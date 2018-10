Jeugdvissen in trek bij jongens en meisjes!

Aalsmeer – Op dinsdag 23 en donderdag 25 oktober werd door Henk Sweers, Peter van der Wal en Ron Noorlander jeugdvissen georganiseerd. De reden hiervan was om meer jeugd aan de waterkant te krijgen. Dit hield in dat de jeugd van 6 tot en met 12 jaar zich kon komen bekwamen in het vissen.

Het programma bestond uit ontvangst in het fort van Kudelstaart waar de deelnemers eerst het een en ander leerden over hoe en waar vissen leefden, wat voor soorten er leven in de sloten en in de Westeinderplassen en hoe je met vissen dient om te gaan. Ook werd geleerd hoe je een zelf een vistuigje kan maken en op welke manier een vis veilig onthaakt dient te worden.

Na het nuttigen van de broodjes uit de goody bag werd vertrokken naar de vijver in de Rietlanden in Kudelstaart. Daar waren inmiddels de hengels gereed gemaakt, zodat er direct met vissen gestart kon worden. Nieuw was dat er met hengels gevist werd met elastiek in de top, zodat ook de zwaardere vissen ‘geland’ konden worden zonder dat het tuigje brak en de vis met een haak verder moest zwemmen.

Het vissen was uiteraard datgene waar de deelnemers het meeste interesse in hadden en al rap werden de eerste vissen gevangen. Op dinsdag namen negen kinderen deel en donderdag mochten elf jongens en meisjes welkom geheten worden. Er waren deze tweede dag zelfs kinderen die dinsdag hadden gevist en dit zo leuk vonden dat zij opnieuw aan deze activiteit wilden deelnemen.

Het jeugdvissen kon georganiseerd worden dankzij hulp van een groot aantal vrijwilligers en werd financieel ondersteund door de Aalsmeerse hengelsportvereniging Vislust.

Volgend jaar zal tijdens de vakantieperiodes geprobeerd worden een vervolg aan dit evenement te geven. De deelnemende jeugdvissers waren: Nikita, Michel, Bastiaan, Sam, Luc, Oliver, Jurre, Rozamaria, Delano, Justin, Luc, Arda, Loic, Tess en Nora. Allen krijgen nog een certificaat van deelname aan het jeugdvissen.