Jeugdschutters Target regiokampioen!

Aalsmeer – Handboogvereniging Concordia in Amsterdam was afgelopen zaterdag 15 februari het toneel voor de Regiokampioenschappen handboogschieten. Het jeugdteam van handboogvereniging Target was aanwezig met Danielle Raket, Lieke Mur, Michelle van Dam en Carmen Terlouw. Deze jongedames vormen samen al langere tijd een team.

Na twee kwalificatieronden wisten zij zich te plaatsen voor de halve finale, waarin zij moesten uitkomen tegen het team van de Amsterdamse gastvereniging. Deze halve finale werd zeer overtuigend gewonnen met 6-0. In de finale werd er geschoten tegen een team van handboogvereniging Centaur uit Amersfoort en ook deze tegenstander werd verpletterd met 6- 0.

De dames konden met trots hun persoonlijke medaille en de teambeker in ontvangst nemen. Een geweldige prestatie van deze schutters die bij Target intensief worden begeleid door hun trainer Marco Jongkind. Deze intensieve begeleiding en uiteraard ook de enorme inzet van deze jeugdleden hebben reeds tot mooie overwinningen geleid en er blijft sprake van een opgaande lijn, dus wie weet wat er nog in het vat zit voor de schutters van HBV Target.

Meer informatie over handboogsport in de regio is te vinden op www.hbvtarget.nl.