Jeugdige koks gezocht voor ‘Food in de veiling’

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer kent heel veel verschillende nationaliteiten. Ieder land heeft zo zijn eigen eetgewoontes. Tijdens de themadag ‘Food in de veiling’ in De Oude Veiling organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, Dock en De Binding daarom gezamenlijk een multicultureel lunchbuffet.

Tijdens dit buffet presenteren jongeren met diverse achtergronden de lekkerste gerechten uit hun land van herkomst. Alleen of samen met hun ouders bereiden zij deze gerechten voor. Terwijl de bezoekers langs verschillende kraampjes lopen en de lekkerste gerechten proeven, vertellen de jongeren vol enthousiasme over hun land en de eetgewoontes die daar bestaan.

Gezocht!

Komen jouw ouders of opa of oma uit een ander land? Of kom jij zelf misschien uit een ander land dan Nederland? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit lunchbuffet! Het buffet is op zaterdag 3 november van 12.00 tot 15.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat.

Wat is de bedoeling?

Van de organisatoren krijg je een budget van 20 euro om boodschappen van te doen. Vervolgens maak je alleen of samen met je ouders een lekker en bekend gerecht uit jouw land van herkomst. Het handigst is het als je een hapje maakt dat makkelijk uit te delen is en waar je er een aantal van kunt maken. Vervolgens presenteer je het gerecht in een kraampje en kun jij de bezoekers alles vertellen over de achtergrond van het gerecht.

Meedoen?

Wil je meedoen aan dit multiculturele buffet, stuur dan een mail naar Lennard (lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl) of Lizanne (Lizanne@debinding.nl) met daarin jouw naam en land van herkomst. Je ontvangt dan meer informatie.