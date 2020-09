Jeugdfonds: ‘Sport en cultuur voor ieder kind’

Aalsmeer – Het seizoen is weer begonnen. De eerste voetbaltraining is geweest, de danslessen zijn gestart, de hockeybal rolt weer en er worden weer pianolessen gegeven. Fijn dat het allemaal weer kan, maar helaas geldt dit niet voor iedereen.

Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds is er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als er, als gevolg van de coronacrisis, geldzorgen zijn. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde spullen, zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Ken je een kind dat ook mee wil doen? Een aanvraag kan gedaan worden via een intermediair, dit is bijvoorbeeld een juf of meester van de school, een schuldhulpverlener of een medewerker van het sociaal team van de gemeente. Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur via www.jeugdfondssportencultuur.nl. Het fonds wil dat ieder kind kan genieten van sport en cultuur!