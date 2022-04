Jeugdfonds present bij Sport en Cultuur Event

Aalsmeer – Afgelopen zondag heeft het Sport en Cultuur Event bij de Waterlelie plaatsgevonden. Tijdens deze mooie dag werd er ook aandacht besteed aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur stelt kinderen in staat om deel te nemen aan culturele en/of sportieve activiteiten. Het fonds richt zich op de ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar het geld even niet toereikend is om deelname zelf te bekostigen. Het fonds betaalt de contributie / het lesgeld voor een sportclub, muziek- of dansles, sportkleding, schilderen, theaterschool, aanschaf muziekinstrumenten of andere jeugdcursussen. Kijk voor meer informatie op de website: jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met Cultuurpunt Aalsmeer via lheijjer@cultuurpuntaalsmeer.nl of Teamsportservice Aalsmeer via rromeijn@teamsportservice.nl.