Jeugdfonds Cultuur houdt kleurwedstrijd

Aalsmeer – Het Jeugdfonds Cultuur organiseert weer een kleurwedstrijd! Aan alle kinderen wordt gevraagd om tijdens de ‘Ik Toon’ maand een fantasie tekening voor het Jeugdfonds Cultuur te maken. Laat je talent zien en kom meedoen op zaterdag 16 juni in The Beach aan de Oosteinderweg!

Er is een lokale jury bestaande uit de bestuursleden van het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer. De winnaar van Aalsmeer zal na afloop van de dag bericht krijgen per mail. De eerste prijs is een kwartaal kennismakingslessen van een culturele activiteit naar keuze, de tweede prijs zijn twee bioscoopkaartjes voor een kinderfilm bij CineMeerse en de derde prijs is één proefles van een culturele activiteit naar keuze. Bij het winnen van de kennismakingslessen of proefles kun je kiezen uit dans, tekenen, schilderen, scouting, ballet of een instrument.

Eigen plak-tattoo

Tijdens de kleurwedstrijd worden er van alle tekeningen ook foto’s gemaakt en naar het landelijke Jeugdfonds Cultuur gestuurd. Een deskundige jury (met daarin onder andere een professionele ontwerper en de directeur van het landelijk Jeugdfonds Sport & Cultuur en de directeur van het Frans Hals Museum) bepalen uiteindelijk de winnaar. Van het winnende ontwerp wordt een plak-tattoo gemaakt. Als de plak-tattoo klaar is wordt de winnaar uitgenodigd om helemaal volgeplakt te worden met zijn of haar eigen plak-tattoo, samen met vrienden en vriendinnen.

Kinderburgemeester en Flower Festival

Tijdens de kleurwedstrijd worden de al bestaande plak-tattoos uitgedeeld. Daarnaast is er rondom The Beach nog veel meer te doen; de verkiezing van de kinderburgermeester, workshops van het Cultuurpunt en het Aalsmeers Flower Festival. De kleurwedstrijd is zaterdag 16 juni tussen 11.00 en 14.00 uur bij The Beach in Aalsmeer.

Inschrijven kan vooraf bij Kim Veltman (aalsmeer@jeugdfondscultuur.nl) of op de dag zelf in The Beach. Je kunt natuurlijk vooraf al je eigen ontwerp maken en meenemen en/of mailen.

Het Jeugdfonds Cultuur Aalsmeer

In Nederland groeien ruim 400.000 kinderen op in armoede. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor speelgoed, kleding en leuke uitjes. En al helemaal niet voor creatieve hobby’s zoals muziekles, dansles of tekenles. Dat is jammer, want iets creatiefs doen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het Jeugdfonds Cultuur helpt kinderen uit gezinnen waar geen geld is met dans, muziek of andere creatieve lessen.

Foto: Vorig jaar was de kleurwedstrijd van het Jeugdfonds Cultuur bij molen De Leeuw. Dit jaar mag het plein bij The Beach opgevrolijkt worden met kindertekeningen.