Jeugd blijft in beweging bij hockeyclub Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen weken werd er weer lekker gesport bij hockeyvereniging Qui Vive. Hoewel de hockeycompetitie stil ligt, is de jeugd van Qui Vive vol in beweging. Door de week wordt er gewoon volop getraind en op zaterdag worden er onderlinge wedstrijden gespeeld. Toen de hockeycompetitie in oktober net als andere sporten werd stilgelegd door corona, was er bij bestuur en technische staf van Qui Vive geen twijfel mogelijk: Ook nu de (jeugd)leden binnen de maatregelen in beweging houden. Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven sporten en elkaar te blijven zien. Uiteraard alles binnen de geldende maatregelen, maar hier had men bij Qui Vive al sinds het begin van de corona-pandemie veel ervaring mee opgedaan. Vooral de jeugd kon blijven hockeyen, ook al is het allemaal anders: geen toeschouwers, geen gezelligheid in en om het clubhuis en niet lekker op het terras blijven napraten.

Toch is er vanaf januari (na een korte winterstop in december) weer volop activiteit op de hockeyvelden van Qui Vive. Doordat ook binnensporten onmogelijk is (en daarmee ook de zaalhockeycompetitie), werd het trainingsschema voor de jeugd al begin januari gestart. De jeugdteams spelen op zaterdag onderlinge wedstrijden bij Qui Vive, waarbij ook regelmatig jongens- en meisjesteams, klas- of schoolgenoten en zelfs broers en zussen de strijd met elkaar aangaan op het hockeyveld. Helaas nog zonder de aanmoedigingen van toeschouwers en ouders, maar de inzet is er niet minder om.

Conditie en techniek

Inmiddels mogen de jonge seniorenleden (tot 27 jaar) ook weer gewoon trainen en ook voor senioren van 27 jaar of ouder is Qui Vive gestart met aangepaste hockeytrainingen in tweetallen. Ook deze trainingen blijken een groot succes. Onder leiding van twee ervaren trainers wordt er een uur in tweetallen (op afstand) fanatiek getraind met leuke, aangepaste trainingsvormen waarbij aandacht is voor conditie en techniek.

Proeftrainingen

De jeugdleden van Qui Vive (en nu dus ook de jong senioren) hockeyen in ieder geval lekker door en alle inspanningen van bestuur, technische staf, trainers en vrijwilligers werpen hun vruchten af. De trainingen worden drukbezocht (en fanatiek afgewerkt) en elke zaterdag doen alle jeugdleden met veel inzet en enthousiasme mee aan de georganiseerde wedstrijden, clinics en andere sportactiviteiten. Lijkt het je ook leuk om in deze periode te sporten of wil je kennis maken met hockey en Qui Vive? Stuur dan een mail naar proefles@quivive.nl voor bijvoorbeeld enkele proeftrainingen. Zondag 11 april gaat Qui Vive ook weer starten met het voorjaarsblok van de stokstaartjes. Deze trainingen worden gegeven aan kinderen die in groep 1 of 2 zitten. Kijk voor informatie op www.quivive.nl of mail naar stokstaartjes@quivive.nl