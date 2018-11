Jeroen Nobel wil graag burgemeester van Aalsmeer blijven!

Aalsmeer – Een opmerkelijke bekentenis deed burgemeester Jeroen Nobel afgelopen vrijdag 2 november tijdens de finale-avond van de Verkiezing Onderneming en Starter van Aalsmeer. Nobel is aangesteld als tijdelijke burgemeester vanwege het snelle vertrek weer van Jobke Vonk en om politiek Aalsmeer weer in het gareel te krijgen. De partijen rolden nog niet letterlijk over elkaar heen, maar de sfeer was om te snijden en regelmatig vielen er harde woorden. Inmiddels is de politiek weer in rustig vaarwater en zijn zelfs na de verkiezingen afspraken gemaakt om nauw samen te werken aan de toekomst van Aalsmeer.

Trots op Aalsmeer

Nobel wil het tijdelijke burgemeesterschap graag omzetten in een officiële aanstelling, zo vertelde hij aan presentator Ron Leegwater. Ron wist de burgemeester, dankzij voorzitter John Jansen van Ondernemend Aalsmeer die de samenwerking met het nieuwe college roemde, deze uitspraak te ontlokken. Nobel zei trots te zijn op het ondernemende Aalsmeer, dat graag feest viert, maar altijd haar verantwoordelijkheid neemt.

Het filmpje dat de aanwezigen als intro te zien kregen, toonde mooie bedrijven en prachtige plekjes in de gemeente, evenals feestende inwoners tijdens onder andere de ‘beroemde’ Pramenrace en sloot af met de inmiddels niet meer weg te denken vuurwerkshow op de eerste zaterdag van september. “Het filmpje geeft een totaal beeld waarom je in Aalsmeer wilt wonen, werken en feest vieren”, aldus Ron Leegwater ter introductie.

Vacature opengesteld

“Anderen gaan erover”, zo benadrukte Jeroen Nobel over de aanstelling van burgemeester. Inwoners hebben een bijdrage mogen leveren aan het profiel van de nieuwe eerste burger, commissaris Johan Remkes heeft de ‘eisen’ besproken met de gemeenteraad en inmiddels is de vacature opengesteld en kunnen kandidaten solliciteren. “Maar, de kans is er”, ging Nobel verder. “Aalsmeer is een leuke gemeente, er kan hier veel en het ondernemerschap is groot. Ik vind Aalsmeer een prachtige gemeente om te mogen besturen.”

Bevlogen wethouder

De verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar is in 2011 in het leven geroepen. Opgestart door Ondernemend Aalsmeer met toenmalig wethouder van economische zaken, Ad Verburg, die deze avond ook aanwezig was. Voorzitter John Jansen van OA vertelde over de ‘zoektocht’ en noemde de bedrijfsbezoeken een bijzondere ervaring. Hij zei blij te zijn met het nieuwe, frisse team van burgemeester en wethouders. “We hebben opnieuw een bevlogen wethouder.”

Robert van Rijn heeft als wethouder de portefeuille economische zaken overgenomen en in de filmpjes over alle genomineerde bedrijven die op het grote scherm werden vertoond was hij op bezoek en hield korte interviews. Van Rijn vroeg aan het einde van de avond applaus voor Ron Leegwater, die de avond opnieuw prima en relax heeft gepresenteerd. Was Ron Brandsteder in plaats van Ron Leegwater een verspreking of een ‘grapje’ van de wethouder? Zelf invullen maar, er werd niet op ingegaan…

Foto: Presentator Ron Leegwater en burgemeester Jeroen Nobel. Foto: www.kicksfotos.nl