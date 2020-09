Jaarlijkse klusdag bij handboogvereniging

Kudelstaart – Traditioneel wordt er bij handboogvereniging Target jaarlijks een klusdag georganiseerd, waarbij in de loop van het jaar grote en kleine opgespaarde klussen op één dag door de leden worden afgewerkt. Dit jaar was de grootste klus het schilderen van de accommodatie. Deze bestaat voor het grootste gedeelte uit onbewerkt hout, dat regelmatig in de beits moet worden gezet, en de aanwezige kozijnen in de groene lak. Met name aan de zonkant was het dankbaar werk.

Ook binnen waren deze klusjes om aan te pakken: de grote schiethal volledig stofzuigen en de kantine en keuken een goede sopbeurt geven.

Ook de bebossing achter op het terrein had wat onderhoud nodig. Dit gedeelte van het terrein wordt gebruikt door de 3-D schutters van Target. De aanwezige klussers werden tijdens de koffiepauze verrast met een eigengemaakte taart die door één van de aanwezige dames was gemaakt.

Deze keer waren er 14 leden aanwezig om deze zaken aan te pakken en dat vele handen licht werk maken bleek wel uit het feit dat men ruim binnen de gestelde tijd klaar was.

Bij HBV Target heerst een gezonde sfeer als het gaat over de inzet van vrijwilligers: alleen met deze inzet kan een vereniging vandaag de dag het hoofd boven water houden! De accommodatie aan de Wim Kandreef staat er weer schitterend bij en de lijst met klussen is weer blanco tot de klusdag in 2021.