Inzameling kerstbomen: “Best goed verdiend”

Aalsmeer – Tijdens de laatste dagen van de kerstvakantie werd er al volop ‘gespeurd’ door kinderen. Op zoek naar kerstbomen, want die leveren per stuk 50 eurocent op. Het verzamelen werd begin deze week ook na schooltijd voortgezet en afgelopen woensdag 8 januari werden nog diverse rondgangen gemaakt om vervolgens vanaf één uur in de middag de ‘buit’ af te gaan leveren bij de verzamelpunten van Meerlanden in de wijken. Lopend, per fiets of met de skelter werden massaal kerstbomen door kinderen gebracht. Af en toe arriveerden er zelfs auto’s met aanhangers en bestelbusjes vol met kerstbomen. “Ik heb best goed verdiend”, vertelt een jeugdige inwoonster trots. “Ik begon met twee bomen, maar onderweg scoorde ik steeds nieuwe, totaal 19 bomen ingeleverd.”

Jozefschool-actie voor Australië

De jongens en meiden van de groepen 6 van de Jozefschool hebben ook kerstbomen verzameld. Niet om hun eigen spaarpot te spekken, maar om geld in te zamelen voor het door bosbranden geteisterde Australië. De actie werd spontaan door de school opgezet en hier werd groots gehoor aan gegeven. Leerlingen, ouders, leerkrachten en zelfs diverse bewoners uit de nabije wijk kwamen hun boom doneren. Het resultaat: Liefst 172 kerstbomen versleept vanaf de Gerberastraat naar het inzamelpunt bij het gemeentehuis. Klasse!

Inzameling in Rijsenhout

In Rijsenhout vindt aanstaande vrijdag 10 januari de traditionele kerstbomeninzameling van de Dorpsraad en Meerlanden plaats. In het centrum van het dorp, op de Werf, kunnen kinderen (en volwassenen) hun eigen en verzamelde kerstbomen inleveren. Kinderen krijgen 50 eurocent per boom. De inzameling is van 17.00 tot 19.00 uur en tijdens deze ook gezellige bijeenkomst voor de inwoners wordt warme chocolademelk geserveerd.

Foto’s Dorpsraad: Inzameling in Kudelstaart.