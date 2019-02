Inschrijving Popprijs Amstelland geopend!

Amstelland – De bandcompetitie van Amstelland gaat binnenkort weer van start! En de inschrijving is nu geopend. De Popprijs Amstelland wordt jaarlijks georganiseerd vanuit P60 Amstelveen en N201 Aalsmeer. De bandcompetitie biedt talentvolle bands uit de omgeving Amstelland en Meerlanden de kans om hun talent te laten zien. De deelnemende bands maken hierbij kans op een prijzenpakket en natuurlijk de eeuwige roem.

Vorig jaar is de Popprijs Amstelland uitgereikt aan Waltris. Na deze winst werd de band gefeatured op de website van 3 voor 12 en staat de eerste EP al online. Reden genoeg dus om deel te nemen!

De deelnemers zullen in twee voorrondes de strijd aan gaan om een plek te bemachtigen in de finale die in Poppodium P60 plaats zal vinden. De voorrondes vinden plaats op 16 en 30 maart in de N201 Aalsmeer. Per voorronde wordt één finalist gekozen door de jury en één finalist door het publiek. Kom dus in zo groot mogelijke aantallen om jouw favoriete deelnemer te supporten!



Meer informatie: http://www.p60.nl/popprijs Inschrijven: https://tinyurl.com/y87vneht