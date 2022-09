Inschrijving open voor Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Het Groot Aalsmeers Dictee is terug van weggeweest. Vrijdag 7 oktober wordt de elfde editie gehouden van het dictee. De organisatie belooft een uitdagende maar wel voor iedereen toegankelijke tekst. Inschrijven is vanaf heden mogelijk, zowel individueel als in teamverband. Na de tiende editie van het Groot Aalsmeers Dictee in 2019 was het door corona twee jaar niet mogelijk om het dictee te laten plaatsvinden. Daar komt nu verandering in. Vrijdag 7 oktober speelt het dictee zich af in het Flower Art Museum, waar deelnemers gezeten tussen de kunstwerken een fraaie tekst krijgen voorgeschoteld met invulwoorden.

De auteur van dit jaar is Joke van der Zee, journalist en communicatieprofessional uit Aalsmeer en voormalig bestuurslid van de Stichting Groot Aalsmeers Dictee. Bij het dictee is meedoen belangrijker dan winnen. Het gaat om het plezier van taal en het beleven van een gezellige avond met elkaar. Fouten maken hoort erbij en bovendien wordt alleen van de winnaars het aantal fouten bekendgemaakt. Meedoen kan zowel individueel als met een team. Een team dient te bestaan uit drie personen. Voor het berekenen van de uitslag wordt het aantal fouten van de drie leden bij elkaar opgeteld. Het dictee is bedoeld voor mensen die in de Gemeente Aalsmeer wonen of werken of hier voorheen woonden of werkten. Er is ditmaal geen wedstrijd voor ‘specialisten’ (zeer ervaren dicteemakers).

De ontvangst is vrijdag 7 oktober vanaf 18.00 uur, aanvang van het dictee is 18.30 uur. Na het dictee is er voor de deelnemers een buffet. Aansluitend wordt de uitslag gepresenteerd. Omstreeks 21.30 uur is de avond ten einde. Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee 2022 is vanaf heden mogelijk. Dit kan via taalevenementen@gmail.com. Deelname is 27,50 euro per persoon inclusief buffet en museumentree. Het Flower Art Museum bevindt zich aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) en heeft gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Foto: Aalsmeers Dictee oktober 2019 in ’t Wapen van Aalsmeer.