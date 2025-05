Inschrijving open voor 6e Verhoef boten toertocht

Aalsmeer – Op zondag 21 september verzamelen de Verhoef boten vanaf 13.00 uur op Aalsmeerderdijk 239 om gezamenlijk weer de toertocht te gaan varen. De start is vanaf 14.00 uur en voert door het kanaal, over de Blauwe Beugel naar het Zwet, vervolgens over de kleine en grote Poel naar het Starteiland. Daar is volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje in ieders boot te kijken en ideeën op te doen voor de eigen Verhoef. De toertocht duurt tot 17.30 uur.

De organisatie hoopt op mooi weer en de afgelopen jaren was dit ook meestal het geval. Maar mocht er regen komen en het echt niet mogelijk is om te varen dan wordt natuurlijk het inschrijfgeld teruggegeven. In de week voorafgaand aan de toertocht geeft de organisatie via de Facebook pagina en via de Whatsapp groep door of de Toertocht wel of niet doorgaat. Maar daar wordt natuurlijk helemaal niet vanuit gegaan, er wordt gerekend op weer een gezellige tocht met elkaar net als voorgaande jaren.

Vaar je niet mee maar wil je toch kijken, kom gezellig langs de route zwaaien. De inschrijving voor de zesde Verhoef Boten Toertocht is geopend. Aanmelden kan via: www.vbaalsmeer.nl/inschrijving.php of neem contact op met Sandra Joore en bel 06-21932622.

Foto’s: aangeleverd