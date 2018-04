Inschrijving open voor Down Town modeshow

Aalsmeer – Op zaterdag 2 juni wordt voor de tweede keer DownTown Ophelia georganiseerd in de Ophelialaan. Net als vorig jaar is er om 16.00 uur een spetterende modeshow waarbij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen stralen op de catwalk.

De organisatie zoekt nog modellen die het leuk vinden om in de schijnwerpers op het podium te staan. De modellen mogen schitteren in kleding van Teddy’s Kinderkleding, Denise Fashion, Mitchjo en Gentlemen’s Place. Een visagiste en de kappers uit de straat zorgen ervoor dat ze extra mooi gemaakt worden. Lijkt het je leuk om model te zijn in de grote DownTown Ophelia-modeshow? Stuur dan een mail naar info@downtownophelia.nl met je naam en kledingmaat. Bij veel aanmeldingen wordt er geloot.

Evenement met een boodschap

DownTown Ophelia is een evenement met een boodschap. Mensen met een verstandelijke beperking werken die dag in alle winkels, bij de kappers en bij de horeca. Zij staan die dag in het middelpunt. De organisatie wil laten zien dit VIP-personeel meer kan dan dat er over het algemeen van hen wordt verwacht. Er zijn leuke optredens op een groot podium, een braderie, creatieve en muzikale workshops, kinderspelletjes en nog veel meer. Het evenement begint om 10.00 uur met een magische opening door Roy en Justin Huiskens en eindigt met een feestavond met verschillende artiesten (daarover binnenkort meer) en onder andere een barbecue.

Kom meehelpen

Iedereen met een verstandelijke beperking, die het leuk lijkt om mee te helpen die dag, is meer dan welkom. Aanmelden kan via de website. De organisatie is ook bezig met een DownTown Ophelia magazine dat eind mei huis aan huis wordt verspreid in Aalsmeer en omgeving. Daarin het laatste nieuws over het evenement, maar ook interviews met onder andere Ons Tweede Thuis, ouders en deelnemers. Er worden nog sponsors/adverteerders voor dit magazine gezocht. Meer informatie is te vinden op www.downtownophelia.nl.