Start inschrijving voor Keezkampioenschap

Uithoorn – Team Samen Sterker organiseert samen met de club van 100 van Legmeervogels op vrijdagavond 8 februari 2019 voor de zevende keer het open Keezkampioenschap van Uithoorn voor koppels. Het inmiddels roemruchte jaarlijkse toernooi vindt wederom plaats in de kantine van Legmeervogels en begint om 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro per team of 10 euro per persoon. De gehele opbrengst is dit jaar bestemd voor het Parkinson Fonds. De inschrijving is inmiddels gestart!

Natuurlijk gaan de deelnemers voor de volle winst, maar bovenal staat dit toernooi in het teken van een ouderwets avondje gezelligheid voor jong en oud. Net als voorgaande jarenspelen teams van twee personen drie volle ronden tegen elkaar. Ben je echter alleen, dan ben je ook van harte welkom. Ook dan kan je gewoon inschrijven en dan koppelt de organisatie je aan een andere single.

Maximaal

De inschrijving stopt op 3 februari 2019 of eerder als het maximale aantal deelnemers is bereikt. De organisatie moet, gezien de ruimte, zich helaas houden aan een maximaal aantal deelnemers. Omdat de toernooileiding al enkele jaren heeft moeten besluiten om de inschrijvingstermijn al voor de deadline te stoppen, is het, om zeker te zijn van deelneming, raadzaam om je inschrijving snel te regelen, want vol =vol!

Inschrijfformulieren

De formulieren zijn verkrijgbaar aan de bar in de kantine van Legmeervogels, aan de bar bij hetclubhuis van AKU en bij alle leden van Team Samen Sterker. Je kunt het inschrijfformulier ook downloaden via de facebookpagina van Team Samen Sterker(www.facebook.com/TeamSamenSterker).Of je stuurt een email naar mark_lakerveld@hotmail.com. Je ontvangt dan het inschrijfformulier per mail. Vul het formulier volledig in, doe het inschrijfgeld erbij en lever het formulier en het inschrijfgeld daarna in bij één van de adressen die op het formulier staan aangegeven. Aansluitend ontvang je per email de bevestiging en het wedstrijdreglement.