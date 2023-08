Inschrijving geopend voor Groot Aalsmeers Dictee

Aalsmeer – Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee is vanaf heden mogelijk. De twaalfde editie van het jaarlijkse taalevenement vindt plaats op vrijdag 6 oktober. De tekst wordt ditmaal geschreven door een duo: Joost en Miekje Hoffscholte-Spoelder. Burgemeester Gido Oude Kotte treedt op als voorlezer bij deze avond in het Flower Art Museum.

Over het thema laat het schrijversduo zich nog niet uit, maar de titel wordt wel verklapt. Die luidt: ‘Uit de oude en de nieuwe doos’. Joost en Miekje Hoffscholte hebben vanaf het eerste jaar in diverse rollen meegedaan met het dictee. Als voorlezer, in de nakijkploeg en als (team)deelnemer. “Het leek ons een mooie opgave het dictee te maken. Hopelijk slagen we erin/er in/er-in een onderhoudend epistel te schrijven”, aldus Miekje.

“In het eerste jaar werd het dictee gehouden in Boekhuis Aalsmeer, daarna bij Het Wapen van Aalsmeer, een keer in de Historische Tuin en nu in het Flower Art Museum. Allemaal locaties die ons na aan het hart liggen”, voegt Joost toe. In de historie van het Groot Aalsmeers Dictee was de oud-burgemeester van Aalsmeer geruime tijd zelf de voorlezer. Dat is dit jaar, net als in 2022, de huidige burgemeester Gido Oude Kotte.

Teams ook welkom

Het taalevenement is een activiteit van de Stichting Groot Aalsmeers Dictee. Het gaat om het plezier van taal en het beleven van een gezellige avond met elkaar. Fouten maken hoort erbij en bovendien wordt alleen van de winnaars het aantal fouten bekendgemaakt. Meedoen kan zowel individueel als in een team. Een team dient te bestaan uit drie personen. Voor het berekenen van de uitslag wordt het aantal fouten van de drie leden bij elkaar opgeteld. Het dictee is bedoeld voor mensen die in de Gemeente Aalsmeer wonen of werken of hier voorheen woonden of werkten.

Vergeetwoorden en Aalsmeers dialect

Nieuw dit jaar is de ‘knipoogtaalquiz’. Met dit onderdeel overbrugt de organisatie de tijd tussen het buffet en het bekendmaken van de uitslag. Dicteewoorden, vergeetwoorden en Aalsmeerse dialectwoorden worden door de organisatie toegelicht. De deelnemers mogen raden wat de juiste betekenis is.

Inschrijven

Inschrijven voor het Groot Aalsmeers Dictee kan via taalevenementen@gmail.com. Deelname is € 29,50 euro per persoon inclusief Chinees buffet en museumentree. Het Flower Art Museum bevindt zich aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) en heeft gratis parkeergelegenheid voor de deur.