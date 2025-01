Inleveren kerstbomen in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Ook dit jaar is het weer mogelijk om kerstbomen in te leveren in Aalsmeer en Kudelstaart. Op woensdag 8 en donderdag 9 januari staan op verschillende plekken medewerkers van Meerlanden klaar om de bomen in ontvangst te nemen. Kinderen krijgen 50 eurocent per boom die zij inleveren. Ieder kind mag maximaal tien bomen brengen. De gemeente wil kinderen middels deze vergoeding aanmoedigen om de bomen bij familie en buren op te halen en in te leveren. Inwoners die meer dan tien kerstbomen willen inleveren, kunnen terecht bij de milieustraat van Meerlanden in Rijsenhout (Aarbergerweg 41) tijdens de openingstijden. Er wordt hier geen vergoeding uitgekeerd. Inwoners kunnen ook hun boom in kleine stukken knippen en in hun groene (gft) containers doen. Alle ingezamelde kerstbomen worden versnipperd en bij Meerlanden in Rijsenhout tot compost verwerkt.

Woensdag en donderdag

Op woensdag 8 januari tussen 14.00 en 16.30 uur kunnen de kerstbomen ingeleverd worden in Kudelstaart in de Daltonstraat, voor sporthal De Proosdijhal, en in de Zwanenbloemweg, parkeerplaats voor het scholencomplex. In Hornmeer bij de parkeerplaats aan de Dreef en in Stommeer in de Gerberastraat, parkeerplaats Bacchus en Parochiehuis. Op donderdag 9 januari zijn medewerkers van Meerlanden tussen 14.00 en 16.30 uur aanwezig in Aalsmeer Oost bij wijkcentrum ’t Middelpunt en in de G. den Hertoglaan, ter hoogte van de speeltuin en in Stommeer in de Jac. P. Thijsselaan, parkeerplaats bij de gymzaal.

Loterij en ritjes brandweer

Op woensdag 8 januari deelt de brandweer Aalsmeer lootjes uit aan iedereen die een kerstboom inlevert bij één van de inzamelpunten. Kinderen die op 9 januari een kerstboom inleveren, krijgen ook een lootje (zolang de voorraad strekt). Met een lootje doen zij mee aan de loterij bij de brandweerkazerne Aalsmeer. Elk kind dat een boom heeft ingeleverd en een lootje heeft gekregen, maakt kans op een leuk cadeautje. Daarnaast kan er een spannende rit in een echte brandweerwagen gemaakt worden. De loterij en de ritjes vinden plaats op vrijdag 10 januari vanaf 18.30 uur bij de brandweerkazerne aan de Zwarteweg. Iedereen is welkom, er wordt (tegen een kleine vergoeding) warme chocolademelk geschonken.

Foto: gemeente (aangeleverd)