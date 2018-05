Infopunt Uithoorn voor elkaar in gezondheidscentrum

Uithoorn – Het nieuwe Infopunt Uithoorn voor Elkaar is geopend in het Gezondheidscentrum de Waterlinie Uithoorn. Inwoners van Uithoorn kunnen met hun vragen op het gebied van welzijn bij het infopunt terecht. Dit kunnen vragen zijn over meedoen en participatie zoals het invullen van vrije tijd, het zelf organiseren van een activiteit in de wijk, het doen van vrijwilligerswerk en het opdoen van nieuwe sociale contacten. Maar ook mensen die advies, hulp of ondersteuning nodig hebben op het gebied van: mantelzorg, lichamelijke of psychische beperkingen, chronische ziekte, (dreigend) sociaal isolement of andersoortige vragen of problemen kunnen bij het Infopunt terecht.

Het Infopunt is maandag, woensdag en donderdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Het Infopunt Uithoorn voor Elkaar is gevestigd aan Koningin Maximalaan 30 in Uithoorn en bereikbaar via 0297 303044 en info@uithoornvoorelkaar.nu. Voor meer informatie over Uithoorn voor Elkaar: www.uithoornvoorelkaar.nu Uithoorn voor Elkaar is een samenwerkingsverband van Mantelzorg en Meer, MEE Amstel en Zaan, Participe Amstelland, Videt Uithoorn en Tympaan De Baat.