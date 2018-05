Aalsmeer – Dinsdag 29 mei onthulde kinderburgemeester Derek Buikema samen met de nieuwe wethouder Onderwijs & Jeugd, Robbert-Jan van Duijn, en directeur Laura van Rossen het: ‘Rookvrije schoolpleinbord’ bij basisschool Triade (locatie Hornmeer; voorheen de Wegwijzer). Triade is de tiende basisschool die het afgelopen schooljaar rookvrij is geworden en daarmee zijn nu alle basisscholen in Aalsmeer rookvrij.

Roken en kinderen gaan niet samen. Daarom stemden alle primair onderwijs scholen in Aalsmeer en Kudelstaart ermee in om rookvrij te worden. Dit betekent dat de hele school, inclusief schoolplein en buitenruimtes rook- én meerookvrij voor leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers is.

Kinderburgemeester Derek: “Ik heb dit voorjaar bij alle basisscholen het bord rookvrije school onthuld. Dat vond ik hartstikke leuk. Gelukkig doen ook steeds meer sportverenigingen mee. Atletiek Vereniging Aalsmeer was de eerste, daarna Zeilschool Aalsmeer en vorige week Waterskivereniging Aalsmeer. Ik blijf mijn best doen om Aalsmeerse kinderen gezond én rookvrij te laten opgroeien.”

Rookvrije generatie

De ‘Rookvrije generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds. Zij streven naar een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke gevolgen van (mee) roken en vrij van de verleiding om te gaan roken. De gemeente Aalsmeer ondersteunt dit. Om die reden zijn wethouder van Duijn en kinderburgemeester Derek erg blij dat alle scholen rookvrij zijnen ze roepen alle sportverenigingen op om ook rookvrij te worden.

Foto: V.l.n.r. kinderburgemeester Derek Buikema, directeur Laura van Rossem en wethouder Robbert-Jan van Duijn.