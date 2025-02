Indrukwekkende fotografie tijdens de Geluksroute

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Dit jaar is het alweer voor het vierde jaar dat er een Geluksroute in Aalsmeer wordt georganiseerd. Op de verschillende locaties zijn er allerlei gelukkig makende activiteiten. Zoals workshops, tentoonstellingen, muziek, dans yoga, stekjes ruilen, kruidentuin, steentjes beschilderen. De afgelopen drie jaren hebben uitgewezen hoe fijn het is om met elkaar geluk te delen. Hoe makkelijk het gaat om je in een sfeervolle omgeving met elkaar verbonden te voelen. Er is opeens tijd voor een gesprek of om zomaar even neer te vlijen op een mooie bank in huiselijke sfeer. Want dát is nu precies waarvoor de Geluksroute is bedoeld. Doorgeven waar je zelf gelukkig van wordt en dat delen met anderen. Iedereen is welkom en kan gratis bij de betrefffende locaties binnenlopen om een prettige tijd door te brengen.

KunstKas

Trudy Rothe – één van de intiatiefneemsters van de Geluksroute Aalsmeer – heeft inmiddels een grote groep Geluksbrengers om zich heen verzameld waaronder Luisa Machacón. In de KunstKas van Trudy en Tobias aan de Aalsmeerderweg 325 komt haar fotoproject ‘We Care’ goed tot zijn recht. Een interview met deze in Colombia geboren fotografe en dichter is een eye-opener! Haar foto’s doen de rest. Zij houdt een groot, bevlogen pleidooi om meer aandacht te vragen voor de mantelzorgers. “Hier moet veel meer naar gekeken worden, de politiek zou meer begrip moeten krijgen voor deze verzorgers. Dat zou zoveel meer levensblijheid opleveren. Eerder werd deze taak vooral aan de vrouw toebedeeld maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig werken de meeste vrouwen, hebben zelf een gezin waardoor het zorgen voor ouders steeds ingewikkelder wordt. De oudste generatie verdient deze aandacht maar vergeet vooral niet dat het ook zoveel oplevert voor een jongere generatie. Ouderen beschikken over zoveel rijkdom, aan bewustwording van tradities en over een levenswijsheid.”

Fotoreportage ‘We Care’

Luisa is opgegroeid in een omgeving waar iedereen welkom was, de deuren stonden altijd open. “Praten met ouderen is een herkenning van jezelf. Van mijn oma heb ik geleerd hoe met de natuur moet om te gaan.” Het is terug te vinden in haar eerste gedichtenbundel. “Ik kon overal met haar over praten. Alles was bespreekbaar er was zo een mooie vertrouwensband.” De fotoreportage ‘We Care’ gaat over een kleindochter en haar bijna negentig jarige oma. De foto’ s tonen een prachtige intimiteit, zoveel liefde en tederheid maar ook iets van gelijkwaardigheid en dat is nog het meest indrukwekkend om te zien. Een kwetsbare oudere vrouw die door haar overgave een kracht toont die ijzersterk is. Luisa heeft dat goed weten vast te leggen.

Poëzie

De bijbehorende poëzie is van Diana Agámez. Hier wordt een geluksmoment getoond voor jong en oud. en dát is nu precies waarvoor Luisa voor pleit. “Jongeren en ouderen kunnen zoveel meer voor elkaar betekenen.” Deze lopende fototentoonstelling startte in 2019 en was eerder te zien op diverse kocaties in Italië waaronder ook Rome. Verder bij de Universiteit van Amsterdam (UVA) en komend voorjaar te zien in de Summerschool georganiseerd door UNESCO en de Universiteit van Glasgow. De Geluksroute wordt dit jaar op zaterdag 24 en zondag 25 mei gehouden op verschillende locaties. Kijk voor meer informatie deelname en openingstijden op de website: www.geluksrouteaalsmeer.nu