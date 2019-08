In najaar onderhoud aan Aalsmeerbaan

Aalsmeer – In september en oktober gaat Schiphol onderhoud plegen aan de Polderbaan en Aalsmeerbaan. De planning van het onderhoud is gewijzigd. Het onderhoud aan de Polderbaan vindt volgens de nieuwe planning eerder plaats, het onderhoud aan de Aalsmeerbaan later. De start- en landingsbanen zijn niet langer dan oorspronkelijk gepland buiten gebruik.

Polderbaan

De Polderbaan is volgens de nieuwe planning buiten gebruik van maandag 23 september tot en met zondag 29 september. Tijdens dit onderhoud wordt een toename van vliegverkeer op de Buitenveldertbaan verwacht en wordt de Zwanenburgbaan voornamelijk gebruikt in/uit noordelijke richting.

Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan gaat in onderhoud van zondag 29 september tot en met zondag 13 oktober. Hierdoor starten en landen er meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan en is de Zwanenburgbaan naar verwachting vaker in/uit zuidelijke richting in gebruik. Tussen zondag 13 oktober en zondag 20 oktober vindt er aanvullend onderhoud plaats aan een rijbaan naar de Aalsmeerbaan.

Overlappen

Schiphol wijzigde de planning in verband met werkzaamheden aan een rijbaan naar de Aalsmeerbaan. De werkzaamheden aan de rijbaan duren een week langer dan oorspronkelijk gepland en zouden daardoor overlappen met die aan de Polderbaan. Dat is in strijd met het beleid van Schiphol, waarin op één locatie tegelijkertijd grotere werkzaamheden verricht kunnen worden om vertragingen in de afhandeling van vliegverkeer te voorkomen. Om te voorkomen dat de Polderbaan en de Aalsmeerbaan gelijktijdig in onderhoud zijn en/of een start- of landingsbaan door deze wijziging tijdens de herfstvakantie in onderhoud is, heeft Schiphol voor de nieuwe data gekozen.

Bewoners met vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of via het raadplegen van de website www.schiphol.nl. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.