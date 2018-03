Onder het ijs met duikteam Thamen

Aalsmeer – Eindelijk! Na jaren wachten was het zondag 4 maart zover. Er lag ijs op de sloten en de plas. Dit woekert de ijskoorts bij duikteam Thamen onmiddellijk aan, want er kan onder het ijs gedoken worden! Vier leden van het duikteam konden dankzij het winterse weer hun specialisatie ijsduiken behalen. Na de theorietoets en het oefenen in het zwembad, kaon het geleerde in praktijk gebracht worden. De locatie was aan de Oosteinderweg.

Voor een ijsduik moet een hoop gebeuren. Er moeten twee wakken in het ijs gemaakt worden. Naast het buddypaar wat te water gaat, moet er ook nog een duiker paraat staan voor calamiteiten. Verder is er een seinmeester die het buddypaar door lijnsignalen aanstuurt. Een ijsduik duurt in verband met het koude water tussen de 10 en 20 minuten.

Nadat de duikers uit het water waren gekomen, stond er heerlijke warme thee en chocolademelk met eigen gebakken cake op ze te wachten. Daan, Kevin, Arie en Marc gefeliciteerd met het behalen van jullie brevet Ijsduiken.

Trainen op donderdag

Duikteam Thamen is al ruim 40 jaar een actieve vereniging die naast het wekelijks duiken op dinsdagavond en zondagochtend, ook nog diverse andere activiteiten organiseert en ondersteunt. Duikteam Thamen geeft opleidingen voor 1, 2 en 3 ster duikers en diverse specialisaties volgens het NOB systeem. Iedere donderdagavond wordt er getraind in zwembad De Waterlelie aan de Dreef van 21.30 tot 22.30 uur. Wil je een keer komen proefduiken, neem dan contact op via www.thamen-diving.nl. Op de website is ook meer informatie te vinden en zijn diverse foto’s te zien.