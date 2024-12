De Ronde Venen – Iemand blij maken zit ‘m soms in kleine dingen. Daar weten ze bij de NPV vrijwillige thuishulp alles van. Vorige week hebben de coördinatoren en bestuur de vrijwilligers blij gemaakt met een klein presentje als dank voor hun grote inzet van het afgelopen jaar. Inzet die kan bestaan uit boodschappen doen of andere vormen van ondersteuning in het thuiswonen. Eén van de coördinatoren vertelt: ‘Een goed voorbeeld van een bijzondere hulpvraag is iemand die door omstandigheden moest verhuizen naar een kleinere woning. Ze had niet veel tijd om alles goed te regelen en al haar meubels en dozen werden in haar nieuwe woning gezet. Toen kwam de vraag bij ons binnen of wij konden helpen. Onze coördinator is er met drie jongeren verschillende keren geweest om te helpen opruimen. Met veel plezier hebben de jongeren de klus aangepakt.’

Ook als vrijwilliger iemand blij maken? Meld je aan bij Annie, Ida of Carla, via telefoonnummer 06 – 8355 6990 of mail naar npvthuishulpdrv@gmail.com. Meer informatie op www.npvzorg.nl.

Op de foto: Vrijwilligers blij gemaakt met een klein presentje. Foto is aangeleverd.