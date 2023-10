Ideeën gevraagd voor toekomst Kudelstaart

Kudelstaart – Komend jaar werkt de gemeente aan een gebiedsvisie voor Kudelstaart. Uw ideeën als bewoner of ondernemer spelen daarin een belangrijke rol. Op zaterdagmiddag 11 november komen medewerkers van de gemeente daarom naar u toe om te vragen wat uw dromen en zorgen zijn voor Kudelstaart en welke onderwerpen volgens u de meeste aandacht vragen. Wethouder Willem Kikkert is ook aanwezig, dus kom vooral langs om te laten weten wat voor u belangrijk is.

Voor gratis goede koffie wordt gezorgd! Tussen 15.00 uur en 15.40 uur is de ontmoeting bij de voetbalvelden van RKDES aan de Wim Kandreef en van 15.50 tot 16.30 uur kunnen dromen en zorgen gedeeld worden in het winkelcentrum bij Albert Heijn.