Huub en Ria uit Aalsmeer winnen 100.000 euro!

Aalsmeer – Een grote verrassing voor Huub en Ria uit Aalsmeer. Het koppel heeft in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 100.000 euro gewonnen. Onlangs stond Jamai Loman namens de BankGiro Loterij bij de winnaars op de stoep om hen te verrassen. Nadat het koppel hun vier grootste wensen had opgeschreven, verraste Jamai hen met een cheque van 100.000 euro van de BankGiro Loterij. Huub en Ria reageren dolblij: “Binnenkort zijn we alweer 50 jaar getrouwd. Hiervoor zijn we een groot feest aan het organiseren. Deze prijs komt dus heel goed uit! Ook willen we met alle kinderen én kleinkinderen naar Disneyland Parijs. Maar eerst heeft de auto een opknapbeurt nodig. We zijn ontzettend dankbaar dat dit nu allemaal kan!”

Uitreiking op televisie

De uitreiking aan Huub en Ria was afgelopen zaterdag 22 februari te zien in het programma ‘BankGiro Miljonairs’ bij RTL 4.

Deelnemers én cultuur

De BankGiro Loterij maakt iedere dag de winnaar van een prijs bekend. Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, elke week 100.000 euro en iedere maand wint een deelnemer van de loterij maar liefst 1 miljoen euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties, zoals musea, molens en monumenten.

Met minimaal 40 procent van ieder lot dragen 700.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2019 een recordbedrag van 84,3 miljoen euro verdelen onder 77 culturele organisaties.

Foto: Jurgen Jacob Lodder