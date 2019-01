Huisbezoeken 75+: “Mooi en dankbaar werk”

Aalsmeer – Bert Janbroers is vrijwilliger voor het project huisbezoeken 75+ dat in juni dit jaar in Kudelstaart van start is gegaan. Tijdens dit project gaan vrijwilligers op bezoek bij inwoners van 75 jaar en ouder. Samen kijken ze hoe zij hun tijd besteden en waar zij behoefte aan hebben. Waar mogelijk helpt de vrijwilliger de bewoner hiermee op weg.

Belangrijk

“Ik heb me aangemeld als vrijwilliger voor dit project omdat ik het belangrijk vind om met ouderen om te gaan. Ouderen vallen nog wel eens buiten de boot. Daarom wil ik graag iets voor ze betekenen. En daarbij is het leuk, mooi en dankbaar werk om te doen.”

Ook in 2019 gaan vrijwilligers op huisbezoek bij inwoners van Aalsmeer van 75 jaar en ouder. Aan de hand van een vragenlijst worden tijdens de huisbezoeken diverse onderwerpen doorgenomen zoals wonen, gezondheid, zelfredzaamheid, dagbesteding en mobiliteit. Ook wordt besproken waar men in het dagelijks leven tegen aan loopt en welke voorzieningen en mogelijkheden er zijn ter ondersteuning. Tijdens de bezoeken bekijken zij samen met de bewoners waar zij behoefte aan hebben.

Ervaringen

“Ik krijg veel positieve reacties van de mensen die ik bezoek. Wat me opvalt is dat de mensen die ik bezocht heb, en dat zijn er al heel wat, nog zo vitaal zijn. Ze zijn vaak nog heel actief en ook hun woningen zijn vaak om door een ringetje te halen. Dat vind ik mooi om te zien.”

Mooie gesprekken

“Wat ik leuk vind aan dit werk zijn de gesprekken die je met de mensen hebt. Het vertrouwen dat je kan opbouwen in de korte periode dat je bij ze bent. Ze laten vaak foto’s zien van hun kinderen en kleinkinderen. Bij sommigen merk je dat ze het fijn vinden om even met iemand te kunnen praten. Mijn mooiste gesprek had ik met een oud buschauffeur, die ik al eens eerder had ontmoet. Omdat ik hem al een beetje kende, voelde het gelijk heel vertrouwd. Hij is weduwnaar, nog heel actief in het verenigingsleven en heeft weer een vriendin. Als hij het over haar had, ging ie helemaal stralen. Dat iemand nog zo geniet van het leven, maakte het voor mij een heel waardevol gesprek.”

Ook enthousiast geworden om mee te doen aan dit mooie project? Neem dan contact op met mrijerkerk@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl of bel 06-12218 119 (maandag, dinsdag en donderdag). Het project Huisbezoeken 75+ wordt in opdracht van de gemeente Aalsmeer uitgevoerd door Participe Amstelland in samenwerking met Mantelzorg & Meer en Aalsmeervoorelkaar.