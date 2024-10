Hortensia kleurenspel in de Historische Tuin

Aalsmeer – Museum Historische Tuin zet dit jaar de hortensia in de schijnwerper. Van 11 tot en met 20 oktober is de aandacht speciaal gericht op de snijhortensia. Het evenement Kleur & Classics belooft een spectaculair schouwspel met vele kleuren. Het museum organiseert Kleur & Classics in samenwerking met tientallen kwekerijen en veredelaars. Van deze bedrijven komen in totaal zo’n honderd vazen met de mooiste snijhortensia’s. Het gaat daarbij niet alleen om het verse product, maar ook om de zogenaamde doorkleurende bloemen die wat langer staan en naar meer groene en roodbruine tinten gaan. Het wordt een bijzondere tentoonstelling met een grote verscheidenheid aan ‘antique/classic’ kleuren. De thema expositie Kleur & Classics begint vrijdag 11 oktober en loopt door tot minimaal 20 oktober (wellicht nog langer afhankelijk van de houdbaarheid van de bloemen). Deze presentatie is in verschillende binnenruimtes van het museum te bekijken: de stal van de historische boerderij, de corridor, een museumkas en de veilingzaal. Zowel consumenten als een jury met vakspecialisten krijgen de mogelijkheid om de hortensia’s te beoordelen. Het resultaat van deze keuringen wordt bekendgemaakt op 16 oktober. Naast de presentatie met snijhortensia’s zijn in het museum ook vele andere prachtige gewassen te bewonderen, van historische rozen- en dahliasoorten tot een groot assortiment tuinhortensia’s. Een bezoek aan Kleur & Classics is mogelijk met een regulier entreekaartje à 6,50 euro. Museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis entree. Het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur, ingang aan het Praamplein in het Centrum.

Workshop hortensiakransen

Woensdag 23 oktober staat alweer de volgende hortensia-activiteit op het programma. Arrangeur Femke Lek geeft dan twee keer een workshop hortensiakrans maken. Als dochter van een hortensiakweker kent zij de eigenschappen van de hortensia als geen ander. In de workshop legt Femke uit hoe je zelf een hortensiakrans kunt ‘draaien’ en decoreren. Er is een middagworkshop van 14.00 tot 16.00 uur en een avondworkshop van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven kan via de agenda op de website van de Historische Tuin: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: aangeleverd