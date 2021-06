Honing slingeren op de Historische Tuin

Aalsmeer – Zin in een leuk en leerzaam uitje voor jong en oud? Kom naar de Historische Tuin: de zomervakantie kan beginnen! Op zondag 11 juli tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden deelnemen aan de inmiddels legendarische workshops Honing Slingeren. Kom dit wonderlijke fenomeen eens gadeslaan.

Om iedereen een veilige plaats te garanderen worden er 11 juli maar liefst drie workshops gegeven, te weten om 13.00 uur, 14.00 uur én 15.00 uur. Neem de (klein)-kinderen mee op ontdekkingstocht tussen de honingraten en laat ze kennis maken met deze bedreigde diersoort. Stap in de fascinerende wereld van de bij en laat u alles vertellen over het gele goud dat ze produceren. Natuurlijk valt er ook het een en ander te proeven.

In de veilingzaal kunnen bezoekers live aanschouwen hoe Tuinimker Eric van der Meer de oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt. De verse honing wordt voor uw ogen afgetapt en is verkrijgbaar in potten van 250 en 450 gram. Haal de zomer in huis met deze natuurlijke lekkernij. Ook leuk om cadeau te geven! Deelname uitsluitend na reservering (ook kinderen) via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar de Historische Tuin, tel. 0297-322562. Museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot 12 jaar mogen gratis deelnemen. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt. De Historische Tuin Aalsmeer, ingang Praamplein is geopend dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur