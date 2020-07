Honey Highway: Pitstop voor bijen

Aalsmeer – In de bermen langs het VBA-Zuid terrein in De Kwakel bevindt zich een waar paradijs van zo’n 150.000 bijen. Dit is de zogenaamde Honey Highway. Dutch Flower Group (DFG) is sinds 2018 nauw betrokken bij het aanleggen van deze Honey Highway. Tegenwoordig staan er vier bijenkasten en wemelt het er van de bezige honingbijtjes, maar ook wilde bijen, hommels, vlinders, libelles en zweefvliegen komen er graag. Het doel is om wilde bijen en de oorspronkelijke Nederlandse honingbij te behouden.

Zoem zoem

Vroem vroem is hier zoem zoem. Daar word je toch blij van. Al die bezige bijtjes. Het verhaal achter het leven van de bij is bijzonder indrukwekkend. Per bijenfamilie is er slechts één Koningin en tienduizenden bijtjes die voor haar zorgen. Zij gaan op zoek naar voedsel en halen de nectar uit bloemen op wel 5 kilometer afstand van hun huis. Daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken want de bijen hebben het zwaar, ze worden namelijk met uitsterven bedreigd. Daarom heeft DFG samen met Deborah Post, initiatiefneemster van Honey Highway, een bloemensnelweg voor bijen aangelegd van maar liefst 30.000 vierkante meter. In 1,5 jaar tijd zijn de twee ingezaaide bermen langs de Magnolia en de Betula bijzonder goed ontwikkeld en uitgegroeid naar 40.000 vierkante meter dankzij de natuurlijke vermeerdering van de bloemen.

Praktijkles en presentatie

In 2018 zijn aan alle basisschoolkinderen op 35 basisscholen in het Westland en Aalsmeer en omstreken een ‘praktijkles Red de Bij!’ gegeven. Dit is begonnen op initiatief van Dutch Flower Group, Rabobank Westland en Stichting Leefomgeving Schiphol. De kinderen zijn zeer enthousiast. De initiatiefnemers hopen hier binnenkort weer mee te kunnen starten. Behalve de praktijkles op school zijn er ook mogelijkheden om een presentatie te krijgen op het kantoor van DFG inclusief een bezoek aan de vier bijenfamilies die zich hier hebben gevestigd.

Interesse in een praktijkles ‘Red de Bij!’ in het nieuwe schooljaar? Meld je school dan aan of vraag naar de mogelijkheden via www.honeyhighway.nl.

Foto: Deborah Post, initiatiefneemster van Honey Highway en Brit Fopma, Communicatie Manager van Dutch Flower Group.