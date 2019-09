Hoe denkt u over de toekomst van Schiphol?

Deze vraag stelt de gemeenteraad de komende twee weken aan de inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel. Op www.uithoorndenktmee.nl kan tot 19 september een vragenlijst ingevuld worden, op woensdag 18 september houden de raadsleden een gespreksavond.

Aanleiding hiervoor is het voorstel van minister Van Nieuwenhuizen om Schiphol na 2020 onder voorwaarden stapsgewijs te laten groeien tot maximaal 540.000 vluchten. De voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Een definitief besluit over het voorstel neemt de Tweede Kamer. Voordat de Tweede Kamer een besluit neemt, wil de gemeenteraad van Uithoorn zelf een standpunt innemen over de plannen van de minister en de gevolgen daarvan voor Uithoorn en De Kwakel. In de aanloop daar naartoe, willen de raadsleden graag de mening van inwoners en ondernemers weten en horen wat Schiphol voor hen betekent. Dit in zowel positieve als in negatieve zin.

Wethouder Hans Bouma vecht al jaren voor het nakomen van eerder gemaakte afspraken over het beperken van overlast: “Dit heeft nog niet tot serieuze maatregelen geleid. Daarom wil de gemeente Uithoorn dat hinderbeperking nu eindelijk concreet wordt. Daar blijf ik mij voor inzetten. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeenteeraad een standpunt inneemt over de plannen van de minister. Ik roep iedereen op om zijn of haar mening te geven op de website of met de raadsleden in gesprek te gaan op 18 september.”

Wat vinden inwoners en ondernemers?

Bij het bepalen van een standpunt handelt de gemeenteraad in het belang van alle inwoners en ondernemers. Dat is uiteraard niet eenvoudig. Veel mensen ondervinden hinder van Schiphol maar er zijn ook veel mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de luchthaven. Daar moet de juiste balans in worden gevonden.

Op www.uithoorndenktmee.nl staat een vragenlijst in “Schiphol” onder het kopje projecten. Daar is ook achtergrondinformatie te vinden zoals het voorstel van de minister. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 19 september.

Op woensdagavond 18 september is er tussen 17.30 en 21.00 uur een gespreksavond met raadsleden in de Thamerkerk. Bezoekers kunnen binnenlopen op een tijdstip dat hen het beste uitkomt.

Raadsdebat op 17 oktober 2019

Tijdens een extra raadsvergadering op 17 oktober a.s. bespreekt de gemeenteraad het voorstel van de minister. Daarin nemen de raadsleden de meningen van inwoners en ondernemers mee in hun debat. Dit standpunt brengen we onder de aandacht bij Tweede Kamerleden, tijdens inspraakprocedures en in de verschillende overleggen waar we als gemeente deel van uitmaken.