Historische film november over veiling Bloemenlust

Aalsmeer – In de maand november laat Stichting Oud Aalsmeer oude beelden zien van veiling Bloemenlust. De eerste film gaat over de periode rondom de jaren dertig. Te zien is de aanvoer van de kwekers naar de veiling, activiteiten in de opstel- vakken en hoe de bloemen voor de klok worden gebracht om daar geveild te worden. Vervolgens wordt het verwerken in de box vertoond en tenslotte hoe de ingepakte bloemen op transport gaan naar de klanten in binnen- en buitenland.

De tweede film is gemaakt door Daan Offerman en geeft een inkijk in het exportbedrijf van Van Maanen & Mantel in de jaren zestig en zeventig in eveneens Bloemenlust. Daarnaast zijn er beelden van de potplantenafdeling op de CAV in dezelfde periode. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van hoe men werkte bij van Maanen & Mantel zowel in de box als op de klok. Uiteraard komen veel bekende Aalsmeerders in beeld die werkzaam waren in de bloemenbranche in die tijd. De film is door Ton Offerman van commentaar voorzien en van tekstbalken met namen van de mensen die te zien zijn in de film. Het commentaar is ingesproken door Henk de Gooijer. Ton Offerman is ook de schenker van deze film aan Oud Aalsmeer. De film is door Dick P. van der Zwaard opnieuw gemonteerd.

De totale duur van deze samengestelde film is circa 29 minuten. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en deze is te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer

De film wordt in november ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 11 november is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 12 november, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 5 november. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl