Historische film maart: ‘Aalsmeer en inwoners’

Aalsmeer – In de maand maart trakteert Oud Aalsmeer op de film ‘Aalsmeer en de inwoners’ bestaande uit diverse beelden van de afgelopen negentig jaar uit Aalsmeer. De film is samengesteld, gemonteerd en van muziek voorzien door Ab Carels. Van hem heeft de stichting deze film ook geschonken gekregen. Er zullen gevarieerde beelden te zien zijn vanaf 1932 tot 1989 over voetbal, de veiling, busmaatschappij Maarse & Kroon, dansfeesten met de Vrolijke Vrijbuiters en De Aviola’s, kolenvervoer over de Ringvaart en onder andere het afbreken van de grote zaal van de Oude Veiling en het slopen van de Drie Kolommen.

Uiteraard komen er weer veel Aalsmeerders langs in deze film. Dick P. van der Zwaard heeft de films opgenomen in het filmarchief van de stichting Historisch Aalsmeer. De totale duur is circa 52 minuten en aan het bekijken zijn geen kosten verbonden. Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden.

Vrijdag 8 maart is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 9 maart, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur.

De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 2 maart. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op: www.radioaalsmeer.nl