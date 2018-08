Het Uur van Uithoorn bij AKU

Uithoorn – Donderdagavond 6 september organiseert atletiekvereniging AKU het derde loopevenement van het zomeravondcircuit, het Uur van Uithoorn. Bij dit loopevenement gaat het er niet om wie als eerste of snelste de finishstreep over gaat, het gaat erom welke afstand je aflegt in een uur. Het is dus een individuele wedstrijd met jezelf. Vorig jaar vond er een pilot plaats, AKU gaat er van uit dat dit jaar meer lopers deze test met zichzelf aangaan.

De start van het Uur is op de atletiekbaan van AKU en vervolgens gaan de lopers de wielerbaan van UWTC op. Het gaat erom dat je daarna zoveel mogelijk rondjes op de wielerbaan loopt. Bij de plek waar je de wielerbaan op gaat, wordt steeds bijgehouden hoeveel rondjes je aflegt.

Na 55 minuten wordt er een sein een gegeven dat er nog 5 minuten gelopen moet worden en na precies een uur wordt een tweede signaal gegeven, je stopt met lopen en vervolgens zijn er mensen op het parcours die de afstand voor je meten op de plaats waar je bent gestopt. Iedereen verzamelt zich na afloop op de atletiekbaan en daar krijg je de afstand te horen die je in het uur hebt gelopen.

Inschrijven en start

Het startsignaal wordt om 19.30 uur gegeven, de inschrijving start om 18.30 uur in het clubhuis van AKU op sportpark de Randhoorn. Het inschrijfgeld bedraagt 4 euro per persoon.

Herinnering

Alle deelnemers krijgen een leuke herinnering en voor de lopers die aan de drie lopen van het zomeravondcircuit hebben meegedaan, ligt een speciaal aandenken klaar.