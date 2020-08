Het succes van Zaai: Mobiele showroom

Aalsmeer – Max van der Heiden (vierde editie ZAAI) heeft eindelijk alle reden tot lachen. Er waren momenten het afgelopen jaar die niet echt tot vrolijkheid stemden. Naast een aantal tegenvallers was corona ook nog eens een behoorlijke spelbreker. Daardoor kostte de realisatie van zijn mobiele showroom veel meer tijd dan was ingeschat. “Mijn vrienden zeiden: Een huis bouw je sneller.”

Max had een plan, een soort jongensdroom zeker voor degenen die van auto’s houden. En Max houdt van auto’s! Zijn hele opleiding is erop gericht om op een innovatieve wijze zijn toekomst in de mobiele branche te zoeken.

Hij bedacht een – nog niet eerder in Nederland vertoonde – mobiele showroom waarin een nieuw aangeschafte auto – voorzien van rode strik – staat, die met de nodige toeters en bellen wordt afgeleverd bij de koper. “Een auto kopen moet toch een feest zijn”, is zijn mening. Dat die inmiddels wordt gedeeld door vele autoliefhebbers is de afgelopen maand wel duidelijk geworden. Nooit had Max op zoveel bekijks gerekend. “Op de snelweg zag ik mensen vanuit hun auto foto’s maken, gingen er duimen omhoog, het was geweldig al die positieve reacties.”

Technisch hoogstandje

Maar voor het zover was dat de mobiele showroom gerealiseerd kon worden, waren er heel wat hindernissen te overwinnen. Gelukkig heeft Max een vader die de liefde voor techniek en auto’s deelt en het wel een mooi avontuur vond om samen met zijn zoon het land door te trekken op zoek naar de juiste bouwer. Want het technische hoogstandje dat Max in zijn hoofd had was geen eenvoudige klus en vele bouwers bedankten dan ook voor de eer of Max kreeg niet het vertrouwen waar hij naar zocht. Maar…. uiteindelijk in het oosten van het land, tegen de Duitse grens aan, vond Max een bedrijf dat al zijn wensen wist te verwezenlijken. Ieder weekend werden er vele kilometers gereden om het proces op de voet te kunnen volgen en om alle puntjes op de I te zetten. “Ik ging voor de schoonheid en mijn vader voor de techniek.” Soms moesten er harde noten gekraakt worden maar dat bleek niet voor niets, het leverde een geweldig resultaat op. Een spectaculaire mobiele showroom zo mooi door zijn geraffineerde eenvoud en techniek, waardoor het pronkstuk – de af te leveren auto – geheel tot zijn recht komt.

Het eerste optreden

Na het ontvangen van zijn grijze Ford Ranger kwam een aantal dagen later de mobiele showroom. Het eerste ‘optreden’ was bij de TT in Assen. De reacties waren zeer positief. Vooral toen de zijwanden werden opengeklapt en ’s avonds de sfeerverlichting aanging. “Ik ontmoette interessante mensen, die met mij meedachten, ik verwacht dan ook hier klanten aan over te houden.” Want dat is natuurlijk waar Max van uitgaat. Hij ziet een toekomstbeeld voor zich waar deze feestelijke eyecatcher door heel Nederland gaat rijden. De eerste klanten zijn al binnen.

ZAAI

Voor een geslaagde foto in de Nieuwe Meerbode presenteert Max zijn auto en mobiele showroom op het Surfeiland Aalsmeer met de watertoren als achtergrond. Ook de handhavers zijn er als de kippen bij, zij blijken oprecht geïnteresseerd en willen de jonge startende ondernemer best wel even ter wille zijn, maar wanneer de foto is gemaakt moet er toch een andere parkeerplek gezocht worden.

Wat ZAAI voor Max heeft betekend? Veel blijkt. “Ik heb heel wat stappen kunnen maken; een jongensdroom kunnen omzetten in een gezond zakelijk bedrijf.”

De middag wordt afgesloten met een glaasje wijn aan het water, surfers kunnen vanwege de wind het hoofd leegmaken en suizen met een duizelingwekkende snelheid aan onze ogen voorbij. Het gesprek zet zich voort; Max heeft zijn netwerk behoorlijk kunnen uitbreiden en dat is ook mede te danken aan oud-zaailing Roy Baarse. Kirsten Verhoef (project-organisator) heeft veel inspirerende tips voorhanden, die met belangstelling worden aangehoord. ZAAI Aalsmeer is een interessante voedingsbodem voor ondernemers.

voor meer informatie: www.autothuisbezorgen.nl of info@autothuisbezorgen.nl

voor meer ZAAI informatie: kirsten@syltsupport.nl of telefonisch 0297-366182

Janna van Zon