Het Duet in actie voor KiKa! Gezellige drukte op dinsdag 25 juni tijdens de inmiddels traditionele jaarlijkse ouderbedankbingo op IKC Het Duet in Uithoorn. Genietend van een gezond hapje en een drankje speelden de ouders en het team voor de prachtige gesponsorde prijzen. Behoorlijk fanatiek, soms met meerdere kaarten tegelijk. Heel fijn want een deel van de opbrengst komt ten goede van Stichting Kinderen Kankervrij. Dit goede doel is overigens door de meerderheid van de kinderen, de ouders èn het team van Het Duet gekozen tot goede doel 2019.De nu al prachtige opbrengst gaan ze dit jaar nog veel groter maken met KiKa – schoolactie’s. Aankomende kerst maken we bekend welk bedrag we met z’n allen hebben opgehaald. Het blijft dus nog spannend! Even een bedankje aan de gulle prijzen schenkers: Alexanderhoeve Stijn Melenhorst, Duoplant, Het Spoorhuis, Schoonheidssalon Time out for Beauty, Westeinder Paviljoen, Tuincentrum het Oosten, Jumbo Peter de Jong, Alexanderhoeve Uithoorn, De Goudreinet, Aquaplantsonline, Trimsalon Real Doggy en een anonieme gever