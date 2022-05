Hertha JO13-2 sluit af als middenmoter

Vinkeveen – Zaterdag 21 mei was het dan zover; de laatste wedstrijd van JO13-2 van voetbalvereniging Hertha te Vinkeveen in seizoen 2021-22. De jongens moesten uit spelen tegen de JO13-4 van het Amstelveense Roda ’23 RKSV. Deze ploeg stond bovenaan en was de kampioen in deze 3e-klassecompetitie; ze waren door geen enkele club meer in te halen.

De jeugdige, overigens heel goede, scheidsrechter startte de wedstrijd precies op klokslag 11:00 uur. Meteen was duidelijk dat Roda het seizoen winnend wilde afsluiten, maar Hertha bood goed tegenstand. Uitgangspunt was verdedigen en hopen op een mooie counter. Na 15 minuten viel het eerste tegendoelpunt. Vijf minuten later wist Samuel echter uit te breken en scoorde een doelpunt: 1-1. Hierna ging Roda in de aanval en schoot 4 minuten later op doel: keeper Jelle wist de bal uit het doel te houden. Roda deed nog een doelpoging maar schoot naast, wat niet de enige keer zou zijn deze wedstrijd. Ondanks het immer aanvallende Roda, wist Hertha soms een aardige aanval op te bouwen die helaas net niet afgemaakt kon worden.

In vorm

Na de rust leek Jelle met zijn been in een spagaat een mooie redding te maken, maar stuiterde de bal net de verkeerde kant op in het doel: 2-1. Hierna kon hij echter laten zien dat hij zaterdag in vorm was. Bij een volgende Roda-aanval wist hij na een eerste redding ook de rebound te pareren. In deze tweede helft kreeg Samuel nog een uitgelezen kans op een tweede doelpunt, maar hij schoot naast. Langzaamaan werden de Herthanen moe en moesten ze het uit hun tenen halen om Roda tegen te houden; keeper Jelle hield de stand nog op 2-1. In de slotfase kreeg Roda een corner en na wat gerommel voor het doel, kon een Rodaspeler de bal alsnog over de doellijn krijgen: 3-1.

Al met al sloot JO13-2 het seizoen goed af.